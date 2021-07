Olimpiadi di Tokyo, Settebello col brivido: rimonta da urlo contro la Grecia, ma arriva solo un pareggio

27 Luglio 2021 09:54

Il Settebello non va oltre il pareggio contro la Grecia: la nazionale azzurra di pallanuoto rimonta da 6-2 a 6-6, i ragazzi di coach Campagna non bissano il successo dell’esordio

Dopo la roboante vittoria per 2-21 contro il Sudafrica all’esordio, l’Italia impatta contro la Grecia in una sfida complicata, conclusa con un pareggio 6-6 tutto sommato giusto. Il talento dei campioni del mondo in carica viene fuori solo a tratti, la sfida si dimostra equilibrata fin dalle fasi iniziali con 1 punto a testa nei primi due quarti di gara. Nel terzo periodo di gioco l’Italia si spegne e la Grecia infila un devastante parziale di 4 punti prendendo il largo. Nell’ultimo quarto di gara le parti si invertono: l’Italia accorcia con la doppietta di Figlioli, poi rimonta definitivamente con Aicardi ed Echenique. Incidente di percorso per il Settebello che resta secondo (3 punti) alle spalle degli Stati Uniti (4 punti) e proprio davanti alla Grecia.