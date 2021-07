Formula 1, marea orange in Austria: Verstappen implacabile, Hamilton addirittura 4°! Ferrari 5ª con Sainz [CLASSIFICA]

4 Luglio 2021 16:33

Max Verstappen vince ancora in Austria: il pilota Red Bull domina davanti a Bottas e Norris. Solo quarto Hamilton in grande difficoltà. Ferrari 5ª con un super Sainz

Back to back in Austria per la Formula 1 con Max Verstappen deciso a prendersi una doppietta devastante per le sorti del Mondiale. Il pilota della Red Bull firma un’altra pole position, per la quale ormai ha un certo feeling. Alle sue spalle uno straordinario Lando Norris su McLaren, davanti alla seconda Red Bull di Sergio Perez. Addirittura quarto Lewis Hamilton, apparso in difficoltà. Male la Ferrari che resta fuori dalla top 10 il sabato: Carlos Sainz viene promosso 10° dopo la penalità a Vettel per ‘impeding’ su Alonso, Charles Leclerc solo 12°.

Il racconto del Gp dell’Austria

Si spengono i semafori, Max Verstappen parte subito forte e mantiene la prima posizione, dietro Lando Norris pensa a difendersi da Sergio Perez. Incidente per Ocon che costringe la Safety Car ad entrare in pista. Appena viene dato l’ok per la ripartenza, Verstappen attende il più possibile, Norris quasi lo tampona, ma non appena il pilota Red Bull accelera alle sue spalle è il compagno di scuderia Sergio Perez ad essere favorito. Lotta fra il messicano e Norris per la seconda posizione con il pilota McLaren che accompagna nella ghiaia la seconda guida della Red Bull e si becca 5 secondi di penalità. Il pilota britannico gira anche più lentamente e viene superato dalle Mercedes di Hamilton e Bottas. Al 41° giro Leclerc, in rimonta dopo un inizio di gara non perfetto, finisce a contatto con Perez che lo spinge fuori con una ruotata per difendere la posizione e si becca 5 secondi di penalità. Al giro 47 si ripropone il duello: Leclerc prova un sorpasso clamoroso, Perez lo spinge fuori e si becca altri 5 secondi di penalità. Crisi nera per Lewis Hamilton che non riesce a trovare ritmo e viene costretto (ordini di scuderia Mercedes!) a lasciare la posizione a Bottas, strano ma vero. Il campione in carica viene passato anche da Norris e si ferma ai box. Ottima invece la gara di Carlos Sainz che al 71° giro guadagna la 6ª posizione ma sale in 5ª a causa delle penalità di Sergio Perez. La gara la vince, la domina, Max Verstappen con tanto di giro veloce: praticamente 71 giri al comando, senza sbavature, con allungo al vertice della classifica piloti. Secondo Bottas davanti a Norris, quarto Hamilton. Solo 8° Leclerc.

La classifica piloti di Formula 1 dopo il Gp dell’Austria

Max Verstappen 182 Lewis Hamilton 150 Sergio Perez 104 Lando Norris 101 Valtteri Bottas 92 Charles Leclerc 62 Carlos Sainz 60 Daniel Ricciardo 40 Pierre Gasly 39 Sebastian Vettel 30 Fernando Alonso 20 Lance Stroll 14 Esteban Ocon 12 Yuki Tsunoda 9 Antonio Giovinazzi 1 Kimi Raikkonen 1 Mick Schumacher 0 Nikita Mazepin 0 George Russell 0 Nicholas Latifi 0

La classifica Costruttori di Formula 1