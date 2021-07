NBA Finals, i Bucks vincono Gara-5 e si portano sul 3-2: Antetokounmpo divino, Suns in ginocchio

18 Luglio 2021 11:38

I Milwaukee Bucks vincono Gara-5 delle NBA Finals e si portano sul 3-2 nella serie: Antetokounmpo firma 32 punti e trascina i suoi, ai Suns non bastano i 40 di un super Booker

Notte NBA ricca di emozioni per un Gara-5 spettacolare e combattuta, chiusa con uno scarto di 4 punti. Finisce 119-123 per i Milwaukee Bucks che sbancano la Phoenix Suns Arena e si portano avanti 3-2 nelle Finals NBA. Successo importantissimo per i Bucks che avranno 2 match point utili a chiudere le Finals e laurearsi, per la prima volta nella loro storia, Campioni NBA. Sogna ardentemente l’anello Giannis Antetokounmpo, autore di 32 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, autentica forza della natura. Fondamentale l’apporto di Middleton (29 punti) e Holiday in doppia doppia (27 punti e 13 assist). Ai Suns non bastano un super Booker da 40 punti e le doppie doppie di Paul (21 punti e 11 assist) e Ayton (20 punti e 10 rimbalzi). La notte del 21 luglio si gioca Gara-6, quella in cui si potrà scrivere la parola finale nella sfida.