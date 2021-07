Tour de France, ancora Cavendish! ‘Cannonball’ ci ha preso gusto: volata pazzesca a ‘Chatearoux’, sua la 6ª tappa! [CLASSIFICA]

1 Luglio 2021 17:33

Mark Cavendish vince la 6ª tappa del Tour de France 2021: il ciclista britannico firma una volata pazzesca davanti a Philipsen e Bouhanni

Mark Cavendish ci ha preso gusto. Dopo le lacrime di ieri, per il ritorno al successo al Tour de France che mancava da 5 anni, il ciclista della Deceuninck Quick-Step si prende anche la 6ª tappa con una volata pazzesca. Frazione abbastanza tranquilla la Tours-Chatearoux, 160.2 km con una sola asperità, la salita Cote de Saint-Aignan (GPM 4ª categoria) posta al km 72. Finale pianeggiante, adatto ai velocisti come ‘Cannonball’ che una volta fiutato l’odore della doppietta non ha sbagliato. Michael Morkov calcola leggermente male i tempi, Cavendish è costretto a rinunciare all’aiuto del suo ‘pesce pilota’ e si fionda sulla ruota di Merlier che stava tirando la volata della Alpecin, accelera e brucia sul traguardo Philipsen e Bouhanni. Terza vittoria a Chatearoux dopo quelle del 2008 e 2011 per Cavendish che raccoglie il 50° successo in un grande giro, il 32° al Tour de France, il 153° in carriera.

Classifica Tour de France dopo la 6ª tappa

1) van der Poel 20H9’17”

2) Pogacar +8”

3) van Aert +30”

4) Alaphilippe +48”

5) Lutsenko +1’21”

6) Latour +1’28”

7) Uran +1’29”

8) Vinegaard +1’43”

9) Carapaz 1’44”

10) Roglic 1’48”

19) Nibali 2’55”