Esordio vincente per l’Italbasket alle Olimpiadi di Tokyo: Germania sconfitta 82-92, Gallinari decisivo dalla panchina

25 Luglio 2021 08:55

Vittoria nella gara d’esordio alle Olimpiadi di Tokyo per l’Italia del basket: sconfitta 82-92 la Germania di Lo. Gallinari decisivo con 18 punti dalla panchina

Chi ben comincia è a metà dell’opera, specialmente in un girone in cui è davvero vietato sbagliare. L’Italia del basket vince la gara d’esordio alle Olimpiadi di Tokyo con un convincente 82-92 rifilato alla Germania della velenosa guardia dell’Alba Berlino Maodo Lo (24 punti). L’Italia parte malissimo nel primo quarto (32-22) e chiude il primo tempo in svantaggio 46-43. La rimonta arriva nella ripresa con il terzo quarto che sorride ancora ai tedeschi (26-25), ma nell’ultimo periodo di gioco il parziale di 10-24 rifilato dagli azzurri permette di mettere in ghiaccio la prima vittoria. Decisivi Fontecchio con 20 punti, Tonut con 18 e Gallinari, in uscita dalla panchina come in NBA con gli Hawks, autore anche lui di 18 punti.