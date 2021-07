Olimpiadi di Tokyo, capolavoro di Camila Giorgi! La tennista azzurra elimina la favorita Pliskova e vola ai quarti

27 Luglio 2021 10:24

Camila Giorgi letteralmente ingiocabile per Karolina Pliskova: la tennista azzurra firma l’impresa e vola ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo

Talento straordinario, fin troppo spesso intermittente, la grande speranza del tennis femminile italiano del dopo Pennetta, Vinci, Schiavone (ed Errani) resta sempre lei. Camila Giorgi fa sognare il tennis italiano alle Olimpiadi di Tokyo staccando il pass per i quarti di finale del torneo femminile. La tennista azzurra, non particolarmente premiata dal sorteggio, si è ritrovata di fronte la numero 7 WTA, 5ª testa di serie del tabellone, Karolina Pliskova. Ma la Giorgi ha una caratteristica particolare: a volte scivola contro le tenniste di pari livello, ma si esalta sempre contro le top player. Trend confermato anche sul cemento dell’Ariake Tennis Park di Tokyo nel quale la giocatrice di Macerata ha infilato un 4-6 / 2-6 che non ha lasciato scampo alla quotatissima Pliskova. Per la Giorgi si aprono le porte dei quarti di finale contro un’altra favorita del seeding: l’ucraina Elina Svitolina, serve un’altra impresa.