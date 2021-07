Boxe, Versaci perde il titolo dei massimi leggeri: dopo il successo nel rematch, Faraoni chiede alla sua ragazza di sposarlo [VIDEO]

17 Luglio 2021 11:32

Francesco Versaci perde il rematch contro Mattia Faraoni per il titolo dei pesi massimi leggeri: il pugile calabrese si arrende per un problema alla spalla al 5° round

Dopo le tante polemiche risalenti alla sfida dello scorso marzo, conclusa in pareggio a causa di un colpo alla nuca che permise a Versaci di difendere il titolo dei massimi leggeri, il pugile di Reggio Calabria torna sul ring per il rematch contro il romano Mattia Faraoni. L’esito del primo incontro aveva lasciato tutti con l’amaro in bocca: lo sfidante aveva protestato a gran voce poichè, dopo il colpo alla nuca, Versaci aveva continuato a boxare per almeno 1 minuto, salvo poi tornare al proprio angolo richiedendo l’intervento del medico (non richiesto dall’arbitro) che ha decretato la fine dell’incontro con la cintura rimasta alla vita del campione.

Parola al ring dunque, per spazzare via ogni polemica. Lo Stadio Sale di Ladispoli ribolle per quello che è il match più atteso della serata. Dopo 5 round intensi, ancora un problema fisico per Francesco Versaci che è costretto al ritiro: l’infortunio alla spalla impedisce al pugile reggino di continuare e il match termina per TKO. Questa volta Mattia Faraoni viene decretato vincitore e si prende la cintura dei pesi massimi leggeri: l’ex kikcboxer romano ha boxato molto bene, vincendo almeno 3 delle 5 riprese. Nel post match c’è spazio anche per un momento emozionante: Faraoni chiama Alessia, la sua ragazza, sul ring e in ginocchio le chiede di sposarlo davanti a tutti i presenti. Il sì della compagna vale tanto quanto il titolo appena conquistato!

I risultati dei match dell’evento

Superwelter: Cristiano Perrone batte Edmir Sinanaj

Massimi leggeri: Eros Seghetti vs Gabriele Guainella parità

Welter: William Gomez Vargas batte Patrizio Santini

Welter: Pietro Rossetti batte Giorgi Ungiadze (Georgia)

Supergallo: Marvin Callea (Fra) batte Christopher Mondongo (Ita) per il Titolo del Mediterraneo WBC

Massimi leggeri: Mattia Faraoni batte Francesco Versaci (kot) per il Titolo Italiano dei pesi massimi leggeri