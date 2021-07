Tour de France, O’Connor vince la 9ª tappa davanti a Cattaneo e Colbrelli: Pogacar domina in salita 

4 Luglio 2021 17:51

Ben O’Connor vince la 9ª tappa del Tour de France davanti al duo italiano formato da Cattaneo e Colbrelli: Tadej Pogacar domina in salita e allunga sui rivali legittimando la sua leadership

Nona tappa del Tour de France 2021, l’ultima prima del meritato giorno di riposo. Ben 145 km da Cluses a Tignes, con 5 GPM da affrontare fra i quali la salita durissima del Col du Prè (12.6 km al 7.7%) e l’ascesa finale di Tignes lunga 21 km al 5.6%. Seconda tappa alpina che legittima, ancora una volta, il dominio di Tadej Pogacar. Lo sloveno osserva per gran parte della corsa, forte del vantaggio enorme accumulato nella giornata di ieri, poi nel tratto finale risponde ad un tentativo di attacco di Carapaz con una facilità irrisoria. Pogacar chiude 6° alle spalle del vincitore di tappa Ben O’Connor, del duo italiano sul podio formato da Cattaneo e Colbrelli, Martin e Bonnamour. Settima posizione per Richard Carapaz che deve accontentarsi di aver accumulato ‘solo’ altri 32”. Mancano ancora 2 settimane ma ormai, a parte clamorosi ribaltoni, si inizia a pensare alla lotta dal secondo posto in giù.

La classifica generale del Tour de France

1) Tadej Pogacar 34H 11′ 10”

2) Ben O’Connor 2’10”

3) Rigoberto Uran 5’18”

4) Jonas Vingegaard 5’32”

5) Richard Carapaza 5’33”

6) Enric Mas 5’47”

7) Wilko Kelderman 5’58”

8) Alexey Lutsenko 6’12”

9) Guillaume Martin 7’02”

10) David Gaudu 7’22”