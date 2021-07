Pogacar doma anche il Tourmalet! La maglia gialla trionfa sul traguardo di Luz Ardiden e si prende gli applausi di Macron

15 Luglio 2021 17:36

Tadej Pogacar trionfa anche nella 18ª tappa del Tour de France: il ciclista sloveno blinda la maglia gialla dominando anche la frazione del Tourmalet davanti a Vingegaard e Carapaz

Un dominio totale. Siamo ormai agli sgoccioli del Tour de France, con il weekend alle porte, ma per molti la Grande Boucle è terminata già alla prima settimana. Straordinario il dominio di Tadej Pogacar, vincitore dell’edizione 2020 e attuale maglia gialla nell’edizione 2021 della blasonata corsa francese. Il ciclista sloveno trionfa anche nella 18ª tappa, la Pau-Luz Ardiden lunga 129.7 km con l’ascesa regina dei Pirenei, il mitico Col du Tourmalet: GPM d’Hors Categorie lungo 17 km con pendenza media del 7.3% e picchi del 10% con la vetta posta a 2115 metri. Una salita pazzesca sulla quale i grandi scalatori si esaltano. Pogacar non è stato da meno, prendendosi il sesto successo al Tour de France, il 2° in maglia gialla, l’11 in stagione e il 28° in carriera. L’UAE Emirates fa 18 in stagione, 11 successi sono solo dello sloveno. Al traguardo arrivano anche i complimenti del presidente francese Macron. Secondo posto per Vingegaard e terzo per Carapaz, staccati di due secondi e incapaci di tenere il passo nello scatto finale dello sloveno che sembra sempre, incredibilmente, averne di più di tutti.

La classifica generale del Tour de France