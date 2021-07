Ulula il Wolfpack! Cavendish finalizza il capolavoro della Quickstep a Valence: terzo successo in volata al Tour de France!

6 Luglio 2021 17:43

Mark Cavendish trionfa nella 10ª tappa del Tour de France: 3° successo per ‘Cannonball’ che capitalizza il grande lavoro della Deceuninck Quick-step a Valence

Archiviato il giorno di riposo, utile a ricaricare le pile dopo 9 tappe intense, i ciclisti in corsa al Tour de France riprendono confidenza con la corsa tornando in sella nella 10ª tappa. Una frazione ‘soft’ quella con partenza da Albertville e arrivo a Valence, lunga 190.7 km nella quale è presente soltanto una difficoltà altimetrica, quella del Col de Couz (7.4 km al 2.8% di pendenza media) posizionato però ad appena 58 km dalla partenza. Una tappa con finale pianeggiante, ottima dunque per scaldare le ruote in volata. Finale per velocisti quello visto sul traguardo di Valence, condizionato dal vento, nel quale ha prevalso ancora Mark Cavendish. Volata strepitosa quella del terzo successo alla Grande Boucle per ‘Cannonball’ che non si lascia scappare l’occasione di finalizzare il perfetto lavoro del ‘Wolfpack’, il treno della Deceuninck Quick-step, che gli serve su un piatto d’argento l’assist per bruciare in volata van Aert e Philipsen.

La classifica generale del Tour de France

1) Tadej Pogacar 38H 25′ 17”

2) Ben O’Connor 2’01”

3) Rigoberto Uran 5’18”

4) Jonas Vingegaard 5’32”

5) Richard Carapaza 5’33”

6) Enric Mas 5’47”

7) Wilko Kelderman 5’58”

8) Alexey Lutsenko 6’12”

9) Guillaume Martin 7’02”

10) David Gaudu 7’22”