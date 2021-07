Olimpiadi di Tokyo, vittorie all’esordio per Camila Giorgi e Osaka nel tennis: eliminata Paolini, flop della n° 1 Barty

25 Luglio 2021 12:18

Esordio vincente alle Olimpiadi per Camila Giorgi: la tennista azzurra elimina Brady in due set. Sconfitta invece l’altra italiana Jasmine Paolini dall’esperta Kvitova. Passa il turno Osaka, eliminata a sorpresa Barty

Esordio convincente per Camila Giorgi alle Olimpiadi di Tokyo. La tennista italiana, talentuosa ma spesso dall’andamento altalenante, ha superato senza troppi patemi la numero 15 al mondo Jennifer Brady. La giocatrice italo-argentina ha battuto la statunitense 6-3 / 6-2. Niente da fare per l’altra italiana impegnata nel tabellone femminile, Jasmine Paolini, sconfitta dall’esperta e talentuosa Petra Kvitova in due set conclusi 6-4 / 6-3. Fra le big spiccano due risultati importanti. La numero 1 al mondo, Ashleigh Barty, sconfitta all’esordio dalla spagnola Sorribes Tormo (4-6 / 3-6), un ko clamoroso contro la numero 48 al mondo. Tutto facile invece per l’attesissima Naomi Osaka, ultima tedofora olimpica e grande speranza del Giappone: l’atleta di casa supera Zheng 1-6 / 4-6. Nessun problema per la numero 7 al mondo, Karolina Pliskova, vincente 6-1 / 6-3 su Cornet, mentre servono 3 set (3-6 / 7-5 / 4-6) ad Elina Svitolina Monfils (6 WTA) per superare la tedesca Siegemund in 3 ore di gioco.