Ripescaggi in Serie D, la graduatoria ufficiale: l’Fc Messina spera

14 Luglio 2021 12:02

L’Fc Messina spera nel ripescaggio dopo la vittoria dei playoff del girone I: pubblicate le graduatorie ufficiali

Dopo delibera del Consiglio Federale sono state pubblicate le graduatorie ufficiali per i ripescaggi in Serie D, al termine della regular season e dei playoff. Tra coloro che sperano in un salto nei Prof, dopo aver vinto gli spareggi, c’è l’Fc Messina, in grado di battere nella finale del girone I la Gelbison. I giallorossi di Arena, nella tabella A, sono secondi, dietro soltanto all’Aglianese. Quarto il San Luca di Ciccio Cozza nella tabella C, quella delle perdenti in semifinale, ma il club reggino già da qualche giorno ha comunicato la conclusione della sua avventura con l’attuale società. Di seguito le graduatorie ufficiali

Graduatoria vincenti finale Play Off (tabella A):

1. Aglianese 2,14

2. FC Messina 2,11

3. AZ Picerno 2,00

4. Latina 1,91

5. Castellanzese 1,86

6. Arzignano 1,76 **

7. Trastevere 1,76

8. Pineto 1,69 (1,64 + 0.05 bonus punteggi)

9. NibionnOggiono 1,61

Graduatoria perdenti finale Play Off (tabella B):

1. S. Nicolò Notaresco 1,98 (1,88 + 0,10 bonus punteggi)

2. Gelbison 1,94

3. Lentigione 1,91

4. Fanfulla 1,88

5. Pont Donnaz Hone Arnad 1,84

6. Fidelis Andria 1,79

7. Savoia 1,67

8. Sporting Trestina 1,64

9. Union Clodiense 1,63

Graduatoria perdenti prima fase “semifinali” (tabella C):

1. Bra 1,81

2. Sanremese 1,76 (1,71 + 0,05 bonus punteggi)

3. Manzanese 1,73

4. San Luca 1,70

5. Città di Acireale 1,67

6. Caldiero 1,65 (1,60 + 0,05 bonus punteggi)

7. Cynthialbalonga 1,64 *

8. FC Matese 1,64

9. Rimini 1,62 (1,52 + 0,10 bonus punteggi)

10. Casatese 1,61 **

11. Bitonto 1,61 *

12. Casarano 1,61

13. S. Donato Tavernelle 1,58 **

14. Prato 1,58

15. Vis Artena 1,55 *

16 Crema 1,55 **

17. Nocerina 1,55 **

18. Siena 1,55

* miglior classifica Campionato

** miglior classifica Coppa Disciplina