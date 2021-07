Rinviato causa maltempo l’evento “Reggio Calabria legge Dante” previsto per oggi nello scenario del Waterfront

A causa delle avverse condizioni meteo previste per il pomeriggio di oggi sabato 17 luglio, si rende noto che, per motivi organizzativi, l’evento “legge Dante” inizialmente previsto per oggi nello scenario del Waterfront, è rinviato a data da destinarsi. Sarà cura degli organizzatori comunicare la nuova data, già nei prossimi giorni, che ospiterà il prestigioso evento promosso dal Centro per il libro e la lettura e dall’ l’ADI – Associazione degli Italianisti, in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria ed il Comune di Reggio Calabria.