Ritorno tifosi allo stadio, Vezzali: “ho chiesto una riapertura del 75%”

22 Luglio 2021 16:01

Le parole del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali sulla percentuale di capienza dei tifosi allo stadio

“Capienza del 75% per gli impianti sportivi all’aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gialla, aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso. E’ questo ciò che ho chiesto alla cabina di regia prima di partire per Tokyo 2020″. E’ quanto si legge nel tweet del sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali. Oggi, infatti, si decide anche sul Green Pass negli stadi e sulla percentuale di capienza di tifosi possibile per non ricominciare i campionati (che avranno inizio tra un mese) con gli spalti vuoti.