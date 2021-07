Riace: cerimonia di apertura della 26ª edizione della Scuola nazionale di Astronomia

27 Luglio 2021 11:56

Riace: l’evento è stato anche l’occasione per premiare i ragazzi vincitori delle Olimpiadi Nazionali di Astronomia e della squadra che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi internazionali

Il Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace ha preso parte alla cerimonia di apertura della XXVI edizione della Scuola nazionale di Astronomia iniziata ieri pomeriggio a Riace. Nel corso della cerimonia, anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, assente per impegni istituzionali pregressi ma collegato in videoconferenza, ha portato i saluti all’assemblea ringraziando i promotori e tutto il team del Planetario Pythagoras, sottolineando il gran lavoro della Direttrice Angela Mesiano e l’importanza che riveste il premio Cosmos sostenuto, convintamente, anche dalla Città Metropolitana. Contestualmente all’apertura della Scuola, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei ragazzi vincitori delle Olimpiadi Nazionali di Astronomia e della squadra che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi internazionali, che si svolgeranno in ottobre a Matera. “Un grande onore essere qui – ha dichiarato il consigliere Versace, presente alla cerimonia – soprattutto per rendere il giusto tributo al valore scientifico ed allo straordinario lavoro che ormai da anni il Planetario Pythagoras, con la sua Direttrice Professoressa Angela Misiano, porta avanti sul nostro territorio”. “Un’esperienza davvero importante, che la Città Metropolitana, su preciso indirizzo del sindaco Falcomatà, sostiene con convinzione ed entusiasmo, e che ogni anno produce risultati eccellenti sul piano didattico e soprattutto per la grande capacità di coinvolgere i giovani studenti delle scuole reggine e renderli protagonisti in prestigiosi contesti nazionali ed internazionali”. “A tutto il team del Planetario – ha concluso Versace – e soprattutto agli studenti che anche quest’anno hanno portato alto il vessillo della nostra Città Metropolitana nel contesto delle Olimpiadi di Astronomia va un sincero plauso e le felicitazioni da parte dell’Amministrazione e dell’intera comunità reggina”.