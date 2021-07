Elezioni, le nomine Rai scontentano Fratelli d’Italia e creano tensioni con Lega e Forza Italia. Strascichi anche in Calabria?

17 Luglio 2021 19:21

Elezioni, le nomine Rai scontentano Fratelli d’Italia e creano tensioni con Lega e Forza Italia. In Calabria Wanda ferro metterebbe in discussione la candidatura di Occhiuto, il punto

C’è tensione nel Centro/Destra dopo l’elezione dei membri del consiglio di amministrazione Rai dove Fratelli d’Italia è rimasta fuori suscitando forte malumore in Giorgia Meloni. La scontentezza si sta propagando anche a livello locale, tanto che la situazione rischia di diventare veramente incandescente. Su AdnKronos è intervenuta Wanda Ferro: “io sono sempre pronta per quello che mi chiede il mio partito, non ho mai nascosto l’ambizione di essere candidata della coalizione, ma la scelta fatta dalla leader Giorgia Meloni, di riconoscere a Fi la candidatura per il dopo Santelli l’ho compresa e condivisa, perché noi abbiamo sempre puntato su unità e correttezza nel centrodestra”. “Noi – sottolinea – da alleati abbiamo sempre dimostrato massima affidabilità e lealtà, per noi l’unità del centrodestra è la priorità, ma vogliamo lo stesso atteggiamento da parte degli alleati. Sono ore frenetiche, noi abbiamo sempre onorato gli impegni, vorremmo andare insieme ovunque, ma potrebbe accadere che il rapporto di fiducia venga meno, allora, a quel punto si potrebbero cambiare le scelte fatte. In ogni caso la nostra leader Giorgia Meloni sa interpretare il sentimento di un elettorato che da noi si aspetta coerenza. I sondaggi dicono che non siamo Cenerentola, e noi non vogliamo essere trattati come Cenerentola”, conclude Ferro. A questo punto serve un chiarimento tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia per evitare di mettere in discussione quanto già deciso tra i vari incontri tra i leaders. I pontieri sono all’opera per ricucire e riportare la quiete nella coalizione che se la dovrà vedere con Amalia Bruni (forte dell’appoggio delle liste di Tansi e di tutto il Centro/Sinistra) e De Magistris.