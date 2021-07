Elezioni Regionali Calabria, De Magistris a Letta: “l’unica opzione per vincere e cambiare è la nostra coalizione”

24 Luglio 2021 21:44

Elezioni Regionali Calabria, De Magistris a Letta: “caro Enrico, per vincere non bisogna solo sconfiggere il disastro Spirlì, ma anche il disastro che i vertici del tuo partito hanno causato in Calabria”

La corsa per le elezioni regionali in Calabria entra nel vivo con una sfida appassionante tra De Magistris, Bruni ed Occhiuto. La discesa nella nostra regione di Enrico Letta, nella giornata di oggi, ha fatto discutere e sta creando dibattito. A rispondere alle dichiarazioni del leader Dem è stato il sindaco di Napoli: “caro Enrico, per vincere non bisogna solo sconfiggere il disastro Spirlì, ma anche il disastro che i vertici del tuo partito hanno causato in Calabria. Le calabresi e i calabresi sono stanchi di politici romani che non hanno mai fatto nulla per questa terra meravigliosa ma sofferente e sono stanchi di chi ha già governato facendo disastri. Ho lavorato per anni in Calabria in prima linea e so da che parte è stata la politica romana, certo non dalla parte della questione morale e del popolo. L’unica opzione per vincere e cambiare è la nostra coalizione”.