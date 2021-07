Luci, colori, fatica e passione: il racconto della domenica del Reghium Fit, sul Lungomare di Reggio Calabria [FOTO]

22 Luglio 2021 11:45

Il racconto di Reghium Fit, l’evento organizzato A.S.D. e P.S “Vitanova Club” sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria

Domenica 18 luglio il Lungomare Falcomatà, nel piazzale antistante la nuova stazione Lido, si è riempito di colori, suoni, sorrisi, emozioni ed entusiasmo provenienti da più parti del Sud Italia. Puglia, Calabria, Sicilia, Marche, tutti spinti da una grande passione sportiva l’Indoor Cycling. Quattro ore di tanta attesa spensieratezza dopo lunghi mesi bui e difficili. Reghium Fit è stato l’evento organizzato dalla A.S.D. e P.S “Vitanova Club” che opera da tempo sul territorio Reggino, presso il Centro Sportivo Clivia Reggio Village Viale Messina. Ha voluto soddisfare la voglia di rivedersi, di riabbracciarsi, di tanti atleti amici della grande Community Group Cycling Icyff, nella meravigliosa cornice del Lungomare. Quattro lezioni magistralmente condotte dai due Master Trainer Group Cycling Icyff Corrado De Gennaro da Molfetta, Toti Longo da Palermo e dai due Regional Presenter Fabrizio Silipo e Pietro Surace. Quattro ore di pura magia che ha fatto vibrare il cuore dei circa cento partecipanti. C’era tanta voglia di scaricare le energie sui pedali, di sudare ed affrontare tutti assieme i percorsi disegnati da chi ha creato e condotto le lezioni con egregia maestria, accompagnati da una musica che ha fortemente motivato ogni giro di pedale ed attratto molti passanti che hanno sostato ed osservato con stupore i visi carichi di euforia ed entusiasmo malgrado l’attività fisica.

Ciò è stato possibile grazie al contributo di molti istruttori reggini e regioni limitrofe e soprattutto a tutti i gruppi di riders che hanno svuotato un bagaglio pieno di ansie, preoccupazioni, privazioni e l’hanno riempito di benessere psicofisico, euforia ed entusiasmo. Nel contempo ha dato l’opportunità a molti “vicini di casa” di ammirare le meraviglie della nostra città. Un grande merito per la preziosa collaborazione va all’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, al Signor Sindaco di Reggio Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà ed in particolar modo al Consigliere comunale delegato ai grandi eventi Mario Cardia che ha sin da subito abbracciato e sostenuto la fattibilità di questo evento sportivo con una presente collaborazione. È stata un occasione preziosa atta a dimostrare che quando si uniscono le forze si riesce a creare, si riesce a dare voce al nostro territorio che ridonda anche per aspetti positivi. Ci auspichiamo che occasioni come queste siano sempre in costante crescita per dare alla nostra amata città ed al nostro popolo quell’orgoglio meritato e che Reggio Calabria sia conosciuta da più gente possibile e che in occasione di questi eventi organizzati dai reggini torni a casa con la consapevolezza di aver scoperto una bella, accogliente e affascinante Reggio Calabria.