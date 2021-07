7 Luglio 2021 15:41

Nel video si vedono gli insetti che camminano su muri, marciapiedi e al bordo della strada

Scenario da brividi e cittadini disperati. Una cittadina di Reggio Calabria ha inviato un video per testimoniare la situazione di disagio che stanno subendo i residenti in Via Aschenez. La zona è totalmente infestata dalle blatte e nella clip che viene riprodotta di seguito è possibile notare gli insetti camminare sui muri, sui marciapiedi e al bordo della strada. Di seguito il VIDEO.