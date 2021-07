7 Luglio 2021 13:41

Reggio Calabria: venerdì la presentazione de “L’Estate DLF 2021. Si tratta di otto serate che saranno tenute a Piazza Castello

Venerdì 9 Luglio 2021 alle ore 10:30 presso la sede del Dopolavoro Ferroviario, sita in Via Caprera, 2, primo piano, sarà tenuta una conferenza stampa per presentare “L’Estate DLF 2021”. Si tratta di otto serate che saranno tenute a Piazza Castello a Reggio Calabria. Musica, teatro ed altro. Nel corso della conferenza stampa, inoltre, sarà presentato l’ottavo Concorso Nazionale di Poesia intitolato al compianto sindaco della Primavera Reggina, Italo Falcomatà.