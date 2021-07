Reggio Calabria, Valentina D’Urbano presenta “Tre gocce d’acqua” al Mondadori Bookstore di Corso Garibaldi [FOTO e INTERVISTA]

4 Luglio 2021 21:16

Valentina D’Urbano ha presentato questa sera il suo ultimo romando “Tre gocce d’acqua” al Mondadori Bookstore di Corso Garibaldi a Reggio Calabria, accompagnata dalla giornalista Emilia Condarelli. Ai nostri microfoni D’Urbano ha detto: “sono molto felice ed emozionata di essere qui. Il mio nuovo libro, è il settimo, è uscito il 1° giugno scorso e narra la storia di Celeste e Nadir non sono fratelli, non sono nemmeno parenti, non hanno una goccia di sangue in comune, eppure sono i due punti estremi di un’equazione che li lega indissolubilmente. A tenerli uniti è Pietro, fratello dell’una da parte di padre e dell’altro da parte di madre. Pietro, più grande di loro di quasi dieci anni, si divide tra le due famiglie ed entrambi i fratellini stravedono per lui””.

Valentina D’Urbano è nata a Roma nel 1985, dove vive e lavora. Ha esordito nel 2012 con “Il rumore dei tuoi passi”, seguito da “Acquanera”, “Quella vita che ci manca”, “Alfredo”, “Non aspettare la notte” e “Isola di neve” tutti pubblicati da Longanesi. I suoi romanzi sono stati tradotti in diversi paesi e hanno vinto numerosi premi letterari tra cui il Premio Rapallo Carige, il Premio Stresa e il Prix Cezam in Francia.