Reggio Calabria: una serie di interviste relative alla Rivolta del 1970 è stato il filo conduttore del nuovo appuntamento organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà”

9 Luglio 2021 10:27

I contenuti emersi nel corso della conversazione sul tema“Comitato per Reggio Capoluogo: iniziativa discutibile che ignora precedenti e legittimi Comitati sui fatti del ’70. Cosa ci ha detto l’Onorevole Aloi” relativo ai moti di Reggio del 1970

“Comitato per Reggio Capoluogo: iniziativa discutibile che ignora precedenti e legittimi Comitati sui fatti del ’70. Cosa ci ha detto l’Onorevole Aloi” è stato il tema del nuovo incontro organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sui fatti di Reggio del ’70. Nel corso della conversazione il gradito ospite del sodalizio organizzatore ha analizzato le varie fasi e vicende storiche che hanno caratterizzato i vari Comitati, che si sono succeduti, per Reggio Capoluogo. La giornata di studi organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 9 luglio.