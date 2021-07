Reggio Calabria, un cittadino esasperato: “la città è un disastro sotto tutti i punti di vista, potrebbe vivere di turismo e invece sta morendo in pieno abbandono”

25 Luglio 2021 12:03

Reggio Calabria, la segnalazione di un cittadino esasperato per le condizioni disastrose in cui versa la città

Un cittadino di Reggio Calabria, ha inviato a StrettoWeb una lettera per denunciare le condizioni disastrose in cui versa tutta la città sotto più punti di vista quali la mancanza d’acqua che con il caldo rappresenta un enorme problema, la presenza di pericolose voragini su tutto il territorio cittadino, la presenza di rifiuti abbandonati in ogni angolo della città e la mancanza di illuminazione anche in pieno centro. Ecco il testo della lettera di un cittadino esasperato:

“Buona sera sono un cittadino di questa Città detta Metropolitana. Mi dispiace denunciare che non funziona niente e siamo nel 21° secolo. Incominciamo a fare un elenco:

1) Mancanza dell’acqua, bene di prima necessità, tutte le notti e anche di giorno chi non ha l’autoclave non può vivere. In alcune zone della città manca per settimane intere. Comunque l’Amministrazione non si dimentica di mandare le fatture da pagare per un servizio inesistente e per un acqua non bevibile.

2) Presenza di rifiuti e spazzatura in ogni angolo della città centro e periferia. Anche per questo l’amministrazione non si dimentica di mandare le fatture da pagare per un servizio inesistente.

3) Tutte le strade nessuna esclusa sono piene di buche, con lo scooter ti ammazzi mentre la macchina la distruggi.

4) Stavo facendo una passeggiata sul lungomare di Reggio Calabria il più bel chilometro di Italia, nel tratto dalla Stazione Centrale alla prefettura della via marina alta è tutto buio i lampioni tutti spenti forse il Comune non ha pagato la luce, stessa cosa in un tratto del lungomare i lampioni da un lato sono spenti.

Una città con il mare in centro che poteva vivere di Turismo che può offrire molto è in pieno abbandono. Ci sarebbero altre deficienze da denunciare ma al momento io ritengo che queste sono le principali. Quindi chiedo a questa Amministrazione e nella Persona del Sindaco Falcomata’ di intervenire se è possibile. Altrimenti è una città destinata a morire in quanto la gioventù ormai va fuori a studiare e lavorare e non torna più. QUESTO È UN APPELLO DI UN CITTADINO CHE ANCORA SPERA IN QUESTA CITTÀ”.

Lettera firmata