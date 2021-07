Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “da 10 giorni manca l’acqua a Pellaro”

27 Luglio 2021 18:03

Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “da circa 10 giorni persistono disservizi idrici nella zona, con le conseguenze, che, immagino, non è difficile scorgere”

Il problema della carenza idrica a Reggio Calabria è all’ordine del giorno e investe buona parte del territorio soprattutto nel periodo estivo. Un cittadino di Pellaro, esasperato della situazione, denuncia che “in località San Cosimo da circa 10 giorni manca l’acqua, con le conseguenze, che, immagino, non è difficile scorgere. Al di là dei disagi che tale situazione sta cagionando e che avranno specifica risposta in sede di responsabilità civile ed amministrativa dell’Ente, tengo particolarmente a segnalare come Vi sia, da parte di chi dovrebbe essere, semplicemente, un referente e catalizzatore dei bisogni della collettività, volto e dedito alla loro soddisfazione, un atteggiamento di assoluta ritrosia e, consapevole, malafede, nel non riscontrare le copiose richieste di spiegazioni a tal uopo, notificate mezzo Pec e posta ordinaria. Tale vergognosa situazione che, non ci esonera da responsabilità collettive, ricordiamoci che siamo pur sempre noi a eleggere certi soggetti, evidenzia una psico apatia collettiva, diversamente, si sarebbero intraprese azioni, ovviamente sempre rispettose dei valori democratici, di protesta concrete Ma, evidentemente, la società del nichilismo ha perso la prospettiva del futuro pensando che i problemi si risolveranno da soli come la cultura occidentale ci ha insegnato, aspettando la manna dal cielo”, conclude.