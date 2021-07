Reggio Calabria, sei mesi senza Giuseppe Ripepi. La lettera dell’amico: “il tuo ricordo vive ogni giorno”

13 Luglio 2021 12:38

Era il 7 dicembre quando la città di Reggio Calabria veniva sconvolta dalla notizia della morte del giovane

Sono trascorsi sei mesi dal giorno della prematura scomparsa di Giuseppe Ripepi. Un grande dolore per la città di Reggio Calabria, che ha visto la perdita di un ragazzo tanto amato dalla comunità per il suo grande spirito generoso e solidale. Una ferita indelebile nel cuore di molti amici e familiari, un ricordo che rimane impresso nel cuore come un tatuaggio sulla pelle. Di seguito la lettera di Simone Macheda, caro amico di “Peppe”, che sui social ha pubblicato un messaggio toccante in suo onore: