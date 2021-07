Reggio Calabria: tutto pronto sul lungomare per il “PingPong Tour 2021 – a TTX experience”

26 Luglio 2021 18:08

Reggio Calabria: il “PingPong Tour 2021 – a TTX experience” si terrà il 30 e il 31 luglio e l’1 agosto

Il lungomare di Reggio Calabria è pronto a ospitare il “PingPong Tour 2021 – a TTX experience #restart#”, il tour promozionale ideato dalla Federazione Italiana Tennistavolo per ripartire al meglio, dopo una stagione agonistica condizionata dalle limitazioni imposte dalla pandemia, mettendo insieme sport e divertimento.

Dal 5 giugno il tour sta portando il ping pong nei luoghi più belli d’Italia. Il prossimo fine settimana sarà il tanto atteso momento dell’evento Fest di Reggio Calabria che vedrà la presenza di campioni di rilievo nazionale.

La tappa di Reggio, unica in tutta la Calabria, animerà il lungomare per tre giorni, dal pomeriggio di venerdì 30 luglio fino a domenica 1 agosto e avrà come sfondo il meraviglioso scenario dello Stretto. Il Villaggio sarà allestito nella zona a nord della stazione Lido, in un’area capace di accogliere ben venti tavoli da ping pong che saranno a

disposizione di chiunque vorrà giocare. Nel Villaggio, allietato dalla musica di Antenna Febea, ci sarà spazio anche per gli spettacoli del ricco programma di intrattenimento. Sabato 31 luglio sarà la giornata principale, dedicata ai tornei di TennisTavoloX, la nuova disciplina ideata dalla Federazione Internazionale. Al mattino si inizierà col torneo iservato ai bambini, mentre alle 17,00 sarà il momento del torneo ufficiale che decreterà il campione di TTX di Reggio Calabria.

Il TTX è una versione del tennistavolo adatta ad essere giocata all’aperto, grazie a una pallina più pesante che aiuta a contrastare l’effetto del vento. Le racchette prive di rivestimento riducono il divario tecnico e permettono a tutti di confrontarsi con giocatori più esperti. Il torneo di TTX si giocherà a tempo, con tre set da due minuti al termine dei

quali vincerà chi avrà fatto più punti. Una disciplina all’insegna della semplicità e del fair play, in cui gli arbitri saranno gli stessi giocatori. La tappa di Reggio, organizzata dall’ASD Tennistavolo Casper, in collaborazione con la

Fitet, è l’unica del tour che si svolgerà in Calabria ed è uno dei due eventi del tour a carattere nazionale. Sarà l’occasione per divertirsi e praticare sport, mettendo insieme divertimento e agonismo, grazie a una delle discipline olimpiche più inclusive. La tappa reggina, organizzata dall’ASD Tennistavolo Casper, vede la collaborazione del

Comitato regionale Fitet Calabria, CONI Calabria, CIP Calabria, FIDS Calabria. L’evento, inserito nel programma dell’Estate Reggina, ha il patrocinio gratuito della città di Reggio Calabria.

Il TTX Ping Pong Tour è realizzato col patrocinio del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato Olimpico Nazionale, di Sport e Salute Spa, del Comitato Italiano Paralimpico, dell’Istituto per il Credito Sportivo e della Fondazione Sport City con i partner commerciali Decathlon (che avrà uno spazio

all’interno del Villaggio) e Luanvi, il Charity Partner Play for Change e i Media Partner Tuttosport, Corriere dello Sport e la piattaforma Ogni Sport Oltre (OSO).

I dettagli del programma saranno resi noti durante la conferenza stampa di presentazione che si svolgerà a Palazzo San Giorgio, giovedì 29 luglio alle 10,30. Parteciperanno in qualità di relatori: Claudio Brandi, presidente dell’ASD Tennistavolo Casper, Giuseppe Petralia, Consigliere federale Fitet, Maurizio Condipodero, Presidente CONI Calabria, Giuseppe Giarmoleo, presidente CIP Calabria. Per la città di Reggio Calabria interverranno

il Sindaco, Giuseppe Falcomatà, l’Assessora allo sport Giuggi Palmenta e il consigliere delegato all’Estate Reggina, Mario Cardia.

E’ possibile iscriversi online al torneo ufficiale CLICCANDO QUI

Da venerdì 30 luglio, nel Villaggio del TTX Ping Pong Tour saranno aperte le iscrizioni al torneo dei bambini e, per i posti ancora disponibili, al torneo ufficiale TTX.