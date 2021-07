Reggio Calabria, incidente tra Bocale e Pellaro: auto perde il controllo, traffico rallentato

21 Luglio 2021 19:03

Reggio Calabria, incidente tra Bocale e Pellaro: auto perde il controllo. Non si conosce la dinamica del sinistro, sul posto gli operatori dell’Anas

Un incidente stradale si è verificato poco fa tra Bocale e Pellaro in direzione Reggio Calabria: un’auto, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo occupando parte della carreggiata senza provocare feriti. Sull’arteria il traffico è rallentato, sul posto gli operatori Anas.