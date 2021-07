Reggio Calabria: un topo si arrampica su una colonna dell’Opera di Tresoldi e diventa una star del web [FOTO]

30 Luglio 2021 22:59

La caricatura dell’artista Antonio Federico ha generato tante reazioni sui social, ma la foto del ratto era diventata virale da qualche ore

L’Opera di Tresoldi, situata sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, ha conquistato tutti. Eh già, proprio tutti. È piaciuta persino ad un topolino, che nel pomeriggio di oggi si è arrampicato in alto su una delle colonne ed ha attirato l’attenzione di molti. La foto scattata da un cittadino è diventata virale sui social, tanto da essere trasformata anche una caricatura grazie all’ironia dell’artista Antonio Federico. Ai cittadini di Reggio infatti non rimane altro che prenderla a ridere. La situazione igienico sanitaria è ormai preoccupante, tanto da non fare più notizia.