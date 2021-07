Reggio Calabria, topi giocano tra i rifiuti in pieno centro storico: l’igiene ormai è un ricordo lontano in questa città [VIDEO]

26 Luglio 2021 16:37

Reggio Calabria ormai è letteralmente sommersa dai rifiuti e di conseguenza da animali di ogni specie

Reggio Calabria è ormai diventata una enorme discarica a cielo aperto. Tutte le strade dal pieno centro storico alla periferia, sono sommerse da cumuli di rifiuti maleodoranti che giacciono al sole per settimane e settimane macerando e diventando un vero scempio per una città che fino a qualche tempo fa era un vero gioiellino.

Il video a corredo dell’articolo è stato girato in Via Fata Morgana, pieno centro storico di Reggio e a due passi da Corso Garibaldi e Via Marina, le due più eleganti vie della città che dovrebbero essere un luogo di attrazione turistica ma che purtroppo non lo sono a causa dell’enorme quantità di rifiuti e di conseguenza di animali di ogni specie, topi, blatte, insetti e tanto altro, che le popolano quotidianamente.

Nel video è ben visibile la presenza di due, o forse anche più, topi che giocano indisturbati entrando ed uscendo da un cestino della spazzatura contenti che ormai hanno quasi completamente colonizzato la città e lo dimostra anche il fatto che questi animali che una volta alla presenza di una persona scappavano, adesso si mettono anche in posa come attori di fiction, per farsi riprendere dai passanti o dai turisti che non ammirano le bellezze cittadine ma la fauna selvatica.