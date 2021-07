Reggio Calabria, Tilde Minasi: “rassicurazioni del viceministro Morelli per il completamento dello svincolo Malderiti”

24 Luglio 2021 18:46

Reggio Calabria, Tilde Minasi: “ho ritenuto urgente confrontarmi con il viceministro alle infrastrutture, Alessandro Morelli, proprio in questi giorni in Calabria, cosicché la questione dello svincolo trovi una soluzione definitiva a livello governativo”

“La storia dello svincolo ‘Malderiti’, sebbene parta da lontano, ancora non ha registrato, purtroppo, la parola fine e questo nonostante la sua posizione strategica a servizio della viabilità cittadina e la possibilità di collegamenti verso e da ogni direzione, con particolare vantaggio per la zona Sud di Reggio. Ovviamente, la funzione del raccordo è altrettanto determinante anche nell’ottica del raggiungimento del Tito Minniti, risultando così uno snodo fondamentale sotto diversi aspetti”. E’ quanto afferma il consigliere regionale della Lega, Tilde Minasi. “Il suo completamento, affinché possa assolvere alle funzioni per le quali è stato progettato, non può quindi essere atteso ulteriormente. Già qualche mese addietro l’impegno dell’assessore regionale Domenica Catalfamo, ha permesso di poter affrontare con l’Anas le varie problematiche che hanno scandito il percorso dell’opera, rallentandone l’ultimazione. Un passo avanti rilevante che però è fondamentale non venga ostacolato da qualsivoglia impedimento. Proprio per questo ho ritenuto urgente confrontarmi con il viceministro alle infrastrutture, Alessandro Morelli, proprio in questi giorni in Calabria, cosicché la questione dello svincolo trovi una soluzione definitiva a livello governativo: il viceministro ha fornito rassicurazioni garantendo il suo massimo interesse a dipanare ogni questione che possa creare nuove difficoltà alla conclusione dell’iter”, conclude.