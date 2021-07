Reggio Calabria, tampone a tutti i migranti sbarcati nella notte: un solo positivo, messo in isolamento al GOM

10 Luglio 2021 15:25

Reggio Calabria, eseguiti i tamponi a tutti i migranti sbarcati al porto nella notte: un solo positivo su 78

Si trovano momentaneamente alloggiati al Palloncino, storica struttura sportiva della città adiacente alla curva sud dello stadio Granillo, i migranti egiziani sbarcati stanotte al porto di Reggio Calabria. La prefettura sta lavorando duramente per individuare una sistemazione fuori città, ad ore si attende il trasferimento, “se non riusciamo oggi certamente entro domani” assicurano fonti governative. Intanto sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati a tutti i migranti: uno solo è risultato positivo, sta bene, non ha alcun sintomo ma per evitare che possa contagiare è stato posto in isolamento presso i reparti dell’area Covid del GOM appositamente attrezzati, dove sono rimasti solo 9 pazienti e quindi oltre il 90% dei posti letto allestiti dalla struttura ospedaliera è vuoto e può fungere da Covid-Hotel.