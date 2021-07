Reggio Calabria tra i colossi della cucina italiana: anche i ragazzi reggini di StuPisci a Eataly Roma

15 Luglio 2021 17:36

I quattro giovani ragazzi di StuPisci, originari di Reggio Calabria, faranno parte del Festival dello Street Food di mare che si terrà a Eataly Roma

Importante riconoscimento per Reggio Calabria e soprattutto per chi la rappresenta in Italia e nel mondo. I quattro giovani ragazzi che circa due anni fa hanno dato vita a StuPisci saranno presenti, con la propria attività, a Eataly Roma, grande colosso dell’enogastronomia italiana e mondiale in cui si terrà il rinomato Festival dello Street Food di mare. StuPisci è stata selezionata tra le attività d’eccellenza dello Street Food di mare, motivo per cui è stato riservato un enorme spazio all’interno del Festival.

Che cos’è StuPisci

StuPisci (che in dialetto calabrese significa “questo pesce”) è un fast casual restaurant e un pratico take away di pesce, nato nel Novembre del 2019 dall’intraprendenza di quattro giovani amici, originari di Reggio Calabria, innamorati del mare e della buona cucina. Il fast casual coniuga l’informalità e la velocità caratteristica dei fast food alla qualità tipica dei ristoranti, dando vita ad un format moderno e vincente. In questo contesto viene proposta una cucina che declina in modo equilibrato innovazione e tradizione. Vengono esaltate le eccellenze regionali e i prodotti di nicchia, attraverso abbinamenti inediti e originali. StuPisci è il luogo ideale per un pasto gustoso, veloce e informale. E un’escalation grandiosa è quella che ha condotto i quattro giovani ad occupare posti di privilegio della cucina di pesce nella capitale a poco meno di 2 anni dall’apertura.

Orgoglio cittadino e calabrese, i quattro giovani reggini commentano così il traguardo della presenza a Eataly Roma: “siamo felici, nonché orgogliosi, di questo super evento che premia il sacrificio quotidiano di chi, come noi, crede nei propri sogni. Felicità incalcolabile soprattutto se pensiamo che l’intesa con un colosso come Eataly giunge solo dopo meno di due anni dalla nostra apertura ed a margine di una ripartenza post pandemica che ha scosso tutto il mondo. Non vediamo l’ora di iniziare e di portare sempre con noi un pizzico di Calabria. Un luogo in cui presenteremo il nostro Know How, la nostra realtà, le nostre prelibatezze, con la dedizione e la passione di sempre. Ci vediamo dal 16 Luglio in via Piazzale 12 Ottobre 1492, per una PartnerFISH storica e per continuare a Stupirvi, ancora una volta”.