Reggio Calabria, un cittadino denuncia: “strada provinciale verso Gallina pericolante, i pullman non passano ed è un danno per tutti”

25 Luglio 2021 13:26

La denuncia di un cittadino di Reggio Calabria per lo stato pericolante in cui versa un tratto di strada che porta a Gallina

Un tratto della strada provinciale che porta a Gallina, a Reggio Calabria, è pericolante, come si può vedere dall’immagine a corredo dell’articolo. La denuncia, con tanto di foto, arriva da un cittadino, Giuseppe Nicolazzo, che non ha nascosto il malcontento per la situazione di disagio creata a lui e non solo. “Da mesi la strada è pericolante e i pullman dell’Atam non transitano con grave danno per il sottoscritto e per chi vive vicino a me – ha detto il signore – La ditta privata ha detto che quello che doveva fare è stato fatto, il Comune dovrebbe solamente completare i lavori, ma non lo fa”.