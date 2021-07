Lido Comunale, Sasha Sorgonà: “acqua inquinata e struttura a pezzi, così Reggio Calabria non sarà mai turistica”

24 Luglio 2021 23:20

Sasha Sorgonà, presidente del Comitato Spinoza, a un anno di distanza torna ad evidenziare lo stato di degrado che avvolge in una cappa di tristezza il Lido Comunale di Reggio Calabria

Secondo i dati dell’ultimo monitoraggio pubblicato da Goletta Verde, sono tre i punti risultati fortemente inquinati in a Reggio Calabria: la foce del torrente Annunziata sul Lido Comunale di Reggio Calabria, quella del Torrente presso il campo sportivo a Bagnara Calabra e la foce del fiume Mesima a San Ferdinando. Sasha Sorgonà, presidente del Comitato Spinoza, a un anno di distanza torna ad evidenziare lo stato di degrado che avvolge in una cappa di tristezza il Lido Comunale di Reggio Calabria.

“Da quanti anni si perpetua una triste situazione di degrado nel nostro Lido Comunale? Credo che nessuno riesca a ricordarlo con certezza. Quello che dovrebbe essere il gioiello del centro di Reggio Calabria -afferma in una nota Sorgonà– biglietto da visita pronto ad accogliere turisti dal resto d’Italia e del mondo, è invece un luogo abbandonato a se stesso. Invece che sopravvivere a stento, trascinandosi faticosamente anno dopo anno, il Lido Comunale dovrebbe rinascere dalle proprie ceneri come fosse un Araba Fenice. Immagino quel luogo come l’epicentro del turismo balneare reggino, con turisti provenienti da ogni parte del mondo. Cabine vere (e non le attuali baracche) ad ospitare reggini, servizi di qualità e strutture ricettive a incorniciare il Lido, impreziosito da un mare ‘Bandiera Blu’ e non fortemente inquinato. Queste sono considerazioni -sottolinea con amarezza Sorgonà- relative all’estate 2020, perfettamente sovrapponibili anche al 2021. Sino a quando la situazione del Lido Comunale sarà quella triste e degradata degli ultimi anni, ritengo fuorviante oltre che fantasioso leggere le dichiarazioni da parte delle istituzioni relative a ‘Reggio città turistica’ o di qualsiasi altro tipo di progetto legato al rilancio e sviluppo del nostro territorio. Non si può costruire un grattacielo se mancano le fondamenta, e non ci si può accontentare del Waterfront se a pochi metri esiste una struttura a pezzi con l’acqua inquinata. Il tempo a disposizione è terminato, oggi purtroppo vale quanto detto un anno fa: per tramutare il sogno in realtà di un Lido Comunale all’altezza delle proprie potenzialità bisogna iniziare a costruirlo da oggi. Il primo obiettivo da parte di chi ci amministra -conclude il presidente di Spinoza- dovrebbe essere quello di non vedere cittadini e turisti costretti a ripetere le stesse cose anche nel 2022”.