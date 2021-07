Reggio Calabria, forte rumore in via Marina bassa: crolla un albero, due ragazze lo evitano per miracolo [GALLERY]

28 Luglio 2021 20:46

Si stacca improvvisamente un pezzo di un albero della via Marina bassa di Reggio Calabria: il forte rumore del tonfo spaventa i passanti, due ragazze lo evitano per pochi secondi

Un forte rumore ha animato le prime ore della sera di Reggio Calabria. Il tonfo che ha spaventato diverse persone presenti è quello di un albero situato in via Marina Bassa, precisamente tra la Rotonda 8 Marzo e il Lido Comunale. L’albero si è staccato improvvisamente, cadendo nella zona sottostante, solitamente molto trafficata da turisti e cittadini di Reggio Calabria intenti a godersi un po’ di relax con vista mare. Secondo le prime ricostruzioni dei presenti raccolte da StrettoWeb, il crollo è avvenuto poco dopo il passaggio di due ragazze che se fossero passate di lì qualche secondo più tardi sarebbero state colpite in pieno. Per fortuna, a parte un po’ di spavento, non è accaduto nulla di grave.