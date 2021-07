5 Luglio 2021 12:51

Reggio Calabria: si scaldano i motori per la 36ª edizione di Catonateatro, un’edizione tutta votata all’ottimismo e alla ripartenza, visto il duro inverno da cui veniamo

Si scaldano i motori per la trentaseiesima edizione di Catonateatro, un’edizione tutta votata all’ottimismo e alla ripartenza, visto il duro inverno da cui veniamo. L’Arena Alberto Neri è pronta dunque per questa ripartenza e si prepara ad accogliere i suoi spettatori applicando tutte le norme di sicurezza antiCovid che hanno consentito la scorsa estate di svolgere tutta la manifestazione senza alcun problema. Conclusa da qualche giorno la campagna abbonamenti con un grande successo per le riconferme dello scorso anno, si aggiungono anche tanti altri spettatori che hanno voluto sottoscrivere un nuovo abbonamento grazie alle formule accattivanti che prevedono carnet da 10 o 12 spettacoli, favorendo così anche l’avvicinamento di tanti giovani. Risultati ottenuti grazie soprattutto ad un cartellone di grande livello, vero punto di forza di questa estate per la Polis Cultura, che Lillo Chilà e il suo staff sono riusciti a mettere insieme con grande attenzione ed un lavoro organizzativo che negli anni ha reso famosa questa organizzazione agli occhi delle maggiori produzioni italiane, che ogni anno scelgono l’Arena Alberto Neri per le loro tournèe e i loro debutti nazionali. Da sabato 3 Luglio quindi, è partita la vendita dei biglietti per i singoli eventi, sia di Teatro che di Cinema con la rassegna Verso Sud. Tante le serate a cui il pubblico reggino potrà assistere questa estate, spettacoli di grande qualità con alcune chicche come la straordinaria apertura del 29 Luglio affidata alla storica Compagnia Carlo Colla & figli, con “Dante delle marionette” spettacolo dal grande impatto visivo che fa parte del progetto Dante 700, che la famosa Compagnia marionettistica sta portando in giro per il mondo in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. La Polis Cultura ha voluto partecipare con il suo stile a questa importante ricorrenza e, coadiuvata dalla dantista professoressa Francesca Neri, organizza tre serate-convegno, dal 25 al 28 Luglio, propedeutiche al grande spettacolo del 29, “Dante delle marionette”. I titoli dei convegni sono: “Topografia dell’oltretomba dantesco – Inferno e Purgatorio” e “VIII Canto del Paradiso, riferimenti geografici e politici”, quest’ultimo in particolare con il riferimento a Catona nei versi 61-63. La serata vedrà la partecipazione degli attori reggini Lorenzo Praticò e Renata Falcone. Nel mese di Agosto si entra nel vivo della kermesse, con la Stagione 2021 di Catonateatro. Grandi ospiti anche quest’anno, come da tradizione Polis. Sul palco oltre la già citata Compagnia Colla, si avvicenderanno artisti del calibro di Mogol, Arisa, Silvia Mezzanotte, Giorgio Colangeli, Salvo La Rosa e Enrico Guarneri, Michela Andreozzi, Eddy Napoli e la Luna Rossa Orchestra, Biagio Izzo e tanti altri. Le parole di autori immortali risuoneranno dalle tavole del palcoscenico più prestigioso della città, a riprova della sempre maggiore ricerca del valore culturale delle opere che sta alla base di Catonateatro sin dalla sua fondazione. Si va da Shakespeare a Moliere, da Verga a Pirandello, lo stesso Dante e tanta musica di qualità suonata da grandi orchestre che accompagneranno gli artisti citati. Non rimane dunque che seguire tutti i canali che la Polis Cultura mette a disposizione del pubblico, a partire dal sito www.catonateatro.it e i social sempre attivi per le informazioni utili e godere di quest’altra grande Stagione dell’Arena Alberto Neri di Catona.