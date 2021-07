Reggio Calabria, si aggrava la perdita di Via del Salvatore: l’acqua sgorga nelle fondamenta dei palazzi, residenti indignati annunciano denuncia al Comune – FOTO e VIDEO

26 Luglio 2021 11:33

Reggio Calabria, la perdita crea parecchi disagi ed è un pericolo per i palazzi di Via del Salvatore

Si aggrava la perdita d’acqua presente in Via del Salvatore a Reggio Calabria. La perdita si infiltra nelle fondamenta dei palazzi e crea parecchi disagi oltre che un serio pericolo per gli edifici in questione. I residenti indignati per l’enorme danno annunciano denuncia al Comune di Reggio Calabria affinchè il problema venga risolto.

Da tempo i residenti vengono “rassicurati” che verrà effettuato l’intervento di sistemazione del danno alla rete idrica ma al momento ancora non è stato fatto nulla e l’acqua continua a sgorgare nei palazzi.