Reggio Calabria: servizio interforze per sgombero demaniale all’interno dell’ex polveriera di Ciccarello [FOTO]

15 Luglio 2021 11:21

Reggio Calabria: il servizio interforze è in corso da questa mattina

Da questa mattina è in corso un servizio interforze per sgombero demaniale all’interno dell’ex polveriera di Ciccarello a Reggio Calabria. Sul posto, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, sono intervenuti gli agenti della Polizia, i Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza.