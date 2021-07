18 Luglio 2021 14:16

Reggio Calabria, sbloccate le somme spettanti ai bambini autistici. La soddisfazione di Antonio Marziale: “la speranza adesso è che i soldi siano erogate regolarmente”

“Ho appreso dal commissario straordinario della Asp di Reggio Calabria, Gianluigi Scaffidi, che le somme spettanti ai bambini autistici per le cure sono state erogate, dopo anni di ritardo e lunghe lotte per un diritto che in Calabria viene erogato come fosse una cortesia”, è quanto dichiara il sociologo Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori e già Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria. “Mi sono battuto senza esclusione di colpi – evidenzia Marziale – trovandomi al fianco le famiglie, i legali delle famiglie, alcuni politici di varia estrazione ed associazioni, e oggi finalmente il diritto è stato ripristinato grazie alla determinata volontà del commissario Scaffidi, che ha fatto ciò che altri che lo hanno preceduto nel ruolo avrebbero dovuto fare”. “La speranza adesso è che le somme siano erogate regolarmente oppure meglio sarebbe erogate i servizi – conclude il sociologo – e quella parte politica che magari penserà di accaparrarsi il “merito”, pensi al demerito di non avere in tutto il territorio regionale un reparto di neuropsichiatria infantile e a quanti servizi elementari non esistono. Messi sulla bilancia i demeriti della politica pesano molto di più che i meriti. Le evidenze non si possono negare”.