Reggio Calabria: sabato Open day alla nuova sede Cisl

15 Luglio 2021 12:32

Sabato 17 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 12, la Cisl ospiterà un Open day per una nuova sede a Reggio Calabria

Sabato 17 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 12, la Cisl di Reggio Calabria ospiterà un Open day per una nuova sede a Reggio Calabria, in Via Amendola 1/d.

Un punto di prossimità con servizi Caf, Patronato Inas e Centro raccolta in cui gli operatori saranno a completa disposizione per consulenze e approfondimenti su tutti i servizi e agevolazioni alle quali si ha diritto. È punto di riferimento per iscritti Cisl, che garantirà una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa per gli utenti che avranno l’esigenza di un supporto e di una consulenza fiscale a sportello.