Reggio Calabria, riunione di emergenza in Prefettura per gli incendi che assediano la città: a Calanna e Vito le fiamme lambiscono le abitazioni, appello delle autorità ai cittadini

31 Luglio 2021 17:42

Reggio Calabria, emergenza incendi: convocata riunione in Prefettura per affrontare una situazione molto critica

In relazione agli incendi che hanno interessato la provincia, è stata indetta in data odierna una riunione in Prefettura finalizzata a coordinare le attività a salvaguardia della popolazione e a tutela dei beni, alla quale hanno preso parte le componenti del sistema di protezione civile.

Episodi di particolare intensità sono stati registrati nella frazione di Vito di questo capoluogo e nel Comune di Calanna, ove le fiamme hanno lambito alcune abitazioni.

Sul posto sono state tempestivamente convogliate unità dei Vigili del Fuoco per lo svolgimento delle attività da terra, e Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dei Vigili del Fuoco e di Calabria Verde, quest’ultima intervenuta anche con un mezzo aereo.

Inoltre, sono state allertate le Forze di Polizia per mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati a prevenire e segnalare eventuali riattivazioni di focolai.

La situazione è attentamente monitorata e sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. L’efficacia degli interventi è, nel caso degli incendi boschivi, fortemente condizionata dai comportamenti individuali. Si fa pertanto affidamento sul senso di responsabilità di ciascun cittadino affinché non si pongano in atto comportamenti che possano creare focolai di incendio.

È parimenti responsabilità di ciascun cittadino segnalare prontamente eventuali incendi.