I ristoratori di Reggio Calabria in visita all’Hospice “Via delle Stelle” per consegnare le carte “Rrreggine”: alla struttura andrà in beneficenza una parte di ricavato [FOTO]

24 Luglio 2021 12:20

Alcuni ristoratori di Reggio Calabria hanno fatto visita, questa mattina, alla struttura Hospice “Via delle Stelle”, per consegnare le carte “Rrreggine”

Questa mattina una delegazione di ristoratori di Reggio Calabria ha fatto visita all’Hospice “Via delle Stelle” per consegnare le carte “Rrreggine”. L’iniziativa, nata dalle idee e dalle mani di Piero e Gabriele (inventori delle carte calabresi), è stata condivisa dai titolari di alcune delle attività più conosciute delle città dello Stretto per aiutare la struttura, come spiegato nell’intervista concessa ai nostri microfoni. Una parte del ricavato della vendita delle carte, infatti, andrà devoluta all’Hospice. A corredo dell’articolo le immagini della visita.

Le carte saranno in vendita online su questo sito (https://carte.italyan.it/rrreggine/) ma anche nei locali dei ristoratori di Reggio Calabria presenti nel mazzo. Chi comprerà le carte in una delle attività, riceverà anche un magnete con la caricatura del proprietario di quel locale (qui la lista).