Reggio Calabria, rischio assembramenti: annullato il concerto di Matt Bianco al parco Ecolandia

13 Luglio 2021 15:01

Reggio Calabria, il direttore artistico Marcianò: “pur avendo lavorato con il massimo impegno con agenzia e management nella speranza di poter recuperare lo spettacolo della band Inglese non è stato possibile riprogrammarlo”

A causa delle restrizioni Covid-19 in vigore fino al 19 Luglio per tutte le persone che viaggiano dal Regno Unito verso l’Italia e viceversa che prevedono, tra le altre cose, una quarantena fiduciaria da 5 a 10 giorni, sarà annullato lo spettacolo dei Matt Bianco previsto per il 16 Luglio 2021 presso il Parco Ecolandia, seconda tappa di “Onde road music festival”. Come puntualizza Gabriele Marcianò, presidente dell’associazione Culturale Across The Universe e direttore artistico del festival: «Pur avendo lavorato con il massimo impegno con agenzia e management nella speranza di poter recuperare lo spettacolo della band Inglese non è stato possibile riprogrammarlo. Ci scusiamo con le tante persone che hanno acquistato il ticket di ingresso in prevendita, naturalmente sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto presso i punti prevendita». Chi ha acquistato il biglietto online riceverà il rimborso in automatico nelle stesse modalità con cui è stato acquistato. Il prossimo appuntamento con Onde road music festival è fissato il 1° agosto al parco Ecolandia con il concerto di Lorenzo Kruger.