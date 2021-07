28 Luglio 2021 16:52

Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “a Pellaro in via Nocilla manca l’acqua da 10 giorni. Sono state fatte numerose segnalazioni agli appositi uffici ma tutti cadono dalle nuvole”

I disservizi idrici a Reggio Calabria sono all’ordine del giorno in numerose zone della città. Un cittadino di Pellaro, esasperato della situazione, denuncia che “in via Nocilla manca l’acqua da 10 giorni. Sono state fatte numerose segnalazioni agli appositi uffici nonchè alla segreteria del sindaco ma tutti cadono dalle nuvole. Non ci sarebbero guasti ma questa situazione si ripete da mesi. Siamo esasperati”, conclude.