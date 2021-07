Reggio Calabria, il cuore di Loredana Trapani e la forza della donazione degli organi: affetto e commozione alla Pinetina per il 1° “Memorial Seby Trapani”

23 Luglio 2021 22:23

Reggio Calabria, stasera alla Pinetina di Ravagnese s’è tenuto un triangolare tra Medici, Farmacisti e Informatori Scientifici del Farmaco per celebrare Seby Trapani e la sua famiglia che ha donato gli organi regalando nuova vita

Grande partecipazione e sincera commozione questa sera alla Pinetina di Reggio Calabria, la struttura sportiva di Ravagnese dove Medici, Farmacisti e Informatori Scientifici del Farmaco si sono sfidati in un triangolare calcistico per celebrare la memoria di Seby Trapani (a cui gli Informatori hanno anche intitolato la loro sede reggina) e il nobile gesto della famiglia guidata dalla moglie Loredana che ha scelto di donare i suoi organi regalando nuova vita.

Introducendo la gara, i Capitani delle formazioni rappresentative del mondo sanitario reggino hanno donato fiori e targhe alla moglie e alle figlie di Seby Trapani e il direttore del centro regionale trapianti, dott. Rino Mancini, ha evidenziato l’importanza del gesto della famiglia Trapani e di tante, come la sua, che decidono di trasformare la tragedia della morte nell’occasione di rinascita e quindi di nuova vita per chi ne ha bisogno. Proprio oggi, infatti, un’altra famiglia reggina ha scelto di donare gli organi del giovane Diego Laurendi, compiendo un gesto analogo e rappresentando il meglio della nostra città.

Tra gli applausi di tutti i partecipanti e il commosso ricordo degli amici di una vita, la signora Loredana Trapani ha dato il calcio d’inizio al primo memorial Seby Trapani, testimoniando al meglio quanto la donazione degli organi sia un gesto importante per ognuno di noi. “Un gesto di cui vado orgogliosa e non mi sono mai pentita neanche per un secondo“, ha detto Loredana Trapani raccogliendo vivi apprezzamenti da parte di tutti.