21 Luglio 2021 17:51

“Reggio Calabria. memorie di una città antica”, presentazione del libro a cura dell’IC “Falcomatà Archi” e della società Aspasia Archoeservice

Venerdì 16 luglio 2021 alle ore 18.30 presso la libreria Laruffa Editore in via Aschenez si è tenuta la presentazione di “Reggio Calabria. Memorie di una città antica”, un libro sulla storia di Reggio Calabria dalle origini al terremoto del 1908 e sulle principali scoperte archeologiche della città, nato dalla collaborazione tra la società Aspasia Archeoservice srl e l’IC Falcomatà-Archi di Reggio Calabria. Significativa e appassionata è stata la presentazione scientifica, curata dall’archeologo Riccardo Consoli Appassionato l’intervento della Dirigente Scolastica che, con dovizia di particolare , ha contestualizzato l’opera nel corso di un particolare anno scolastico connotato da stringenti misure di distanziamento sociale . Si tratta, pertanto di un prodotto significativo per due motivi fondamentali: perché ha visto la luce in un anno scolastico, quello appena conclusosi, dominato dalla pandemia COVID e segnato da continue emergenze ma , soprattutto, perché è il giusto riconoscimento dell’impegno di 23 tredicenni, alunni della classe III B della scuola secondaria di I grado Pirandello di Reggio Calabria. Risultato di un lungo percorso didattico che, avviato sin dalle prime classi della scuola primaria, ha condotto i ragazzi alla conoscenza della storia, dei miti e delle scoperte archeologiche della Calabria, grazie alla guida della dott.ssa Simona Accardo, archeologa reggina e amministratore della Aspasia Archeoservice srl, una società specializzata in servizi per l’archeologia e i beni culturali, che da anni gestisce attività didattiche e progetti rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, e alla supervisione della prof.ssa Teresa Malara (docente di Storia presso la scuola Pirandello).

L’Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi, sapientemente guidato dalla dott.ssa Serafina Corrado, ancora una volta si distingue nel panorama della formazione delle giovani generazioni ormai da anni. La lungimiranza gestionale promuove e asseconda un’ampia offerta rivolta agli alunni che, in continuità dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado , esperiscono in situazione il progetto di archeologia e storia locale . Un ampliamento dell’offerta formativa dell istituto: i ragazzi della classe III B del plesso “L. Pirandello”, dopo essersi formati per 8 anni fra i banchi dell’istituto Comprensivo Falcomatà Archi tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado, si sono affermati protagonisti ed hanno maturato competenze padroneggiando il metodo della ricerca personale. Partendo dallo studio e dall’analisi delle fonti e seguendo approfondimenti mirati hanno pian piano dato forma ad un’opera importante, che li vede autori non solo dei testi, ma anche delle traduzioni in inglese (supportati dalla prof.ssa L. Ficarra) e delle immagini (grazie alla collaborazione del prof. M. Malaspina). “Oggi, più che in passato, è di fondamentale importanza dotare gli adolescenti di una coscienza storica che risulterà indispensabile per una loro piena e consapevole partecipazione alla vita sociale e civile, dichiara la dirigente Dottssa Serenella Corrado . Partendo da questa convinzione, si è voluto portare avanti un progetto di storia locale e archeologia all’interno del quale i giovani studenti di questa classe sono riusciti a sviluppare competenze, saperi e abilità trasferibili in diverse aree disciplinari. Il risultato è appunto questo eccellente prodotto: un piacevole viaggio nella storia dell’antica Reggio e nel mondo dell’archeologia reggina.