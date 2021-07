Reggio Calabria: pericolosa voragine vicino al tapis roulant [FOTO]

22 Luglio 2021 15:32

Reggio Calabria: la buca si trova in via Giudecca vicino al tapis roulant

Una pericolosa voragine è presente in via Giudecca a Reggio Calabria. La buca, che si trova nella zona del tapis roulant, è molto profonda e crea un serio pericolo per i pedoni che si trovano a percorrere una via in pieno centro della città.