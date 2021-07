Reggio Calabria, ennesima perdita d’acqua in Via Del Salvatore: “otto interventi in tre mesi, ma si è aperta un’altra falla”

2 Luglio 2021 16:27

La segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria a StrettoWeb per l’ennesima perdita d’acqua in Via Del Salvatore

Ci è pervenuta in redazione la lettera firmata da un cittadino stanco dei continui problemi legati ad una perdita d’acqua nella sua zona, in Via Del Salvatore, a Reggio Calabria. Di seguito il contenuto del testo, in cui l’uomo lamenta la definitiva risoluzione del problema dopo otto interventi negli ultimi tre mesi.

“La tubazione di Via Del Salvatore è una groviera irreparabile, negli ultimi tre mesi ci sono stati otto interventi e oggi si è aperta una ulteriore falla curiosamente nello stesso punto di 20 giorni fa. Ci chiediamo perché non si interviene in maniera definitiva sostituendo la vecchia tubazione? Si eviterebbe il grande disagio agli abitanti e si risparmierebbero miglia di litri di acqua. Speriamo che per prendere una decisione definitiva non si debba riunire il consiglio comunale”.

Lettera firmata