Reggio Calabria: ottimi risultati degli alunni dell’IC “Radice – Alighieri” di Catona al “The Big Challenge”

Reggio Calabria: grandi risultati per i 40 alunni dell’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri” di Catona

Grandi risultati per i 40 alunni dell’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri” di Catona che, il 17 marzo 2021, alla ripresa delle lezioni in presenza, hanno partecipato al Concorso on line di lingua Inglese “The Big Challenge”. Ma che cosa è “The Big Challenge”? E’ un concorso in lingua inglese, svolto in modalità computer-based, per studenti di età compresa tra 11 e 16 anni, che si tiene ogni anno in tutta Europa. Gli studenti devono rispondere a 45 domande che testano le 4 language skills (ascolto, lettura, comprensione, funzioni linguistiche e grammaticali, lessico e pronuncia, civiltà) in 45 minuti. Le docenti di lingua inglese Modesta Canale e Angela Surace, ritenendo tale concorso un evento didattico motivante sia per l’apprendimento che come strumento metodologico innovativo per il miglioramento della lingua; hanno invogliato gli alunni a partecipare, guidandoli nella preparazione al concorso. “Il nostro obiettivo – ha affermato la Prof.ssa Canale – è stato motivare i nostri alunni a imparare l’inglese; i giochi divertenti su cui si è basato il concorso The Big Challenge sono stati strumenti stimolanti che hanno consentito di coinvolgere tutti gli allievi”. E’ stata un’esperienza positiva perché ogni alunno ha ricevuto un diploma di partecipazione e una matita, indipendentemente dai risultati ottenuti. I premi di quest’anno sono stati abbondanti: calendari, letture graduate level 1 e 2, opuscoli OMG contenenti nozioni di cultura britannica, un frisbee, una power bank, una cassa bluetooth, una T-shirt col logo “The Big Challenge”.

Per quanto concerne i risultati, l’alunna Federica Aleo della 2^ B si è classificata al primo posto nella classifica della scuola e in quella regionale, ottenendo il diploma di First Class Regional Honors e la coppa ; l’alunna Martina Lombardo della 3^ A si è classificata al primo posto nella graduatoria delle scuola per le classi terze , ricevendo il diploma di First Class Honors insieme all’alunna Serena Russo della 1^ A per la categoria 1^ media . Inoltre, l’Istituto è stato premiato con il “Certificate of Appreciation”! La Dirigente, Simona Sapone, nel corso di una sobria ma partecipata manifestazione, svoltasi presso i locali della Scuola primaria, si è complimentata con tutti i partecipanti. affermando che ” si chiude un anno particolarmente duro con una nota positiva e festosa. Anche in un periodo così difficile, i nostri alunni si sono fatti valere ottenendo risultati eccellenti”.