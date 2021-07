Reggio Calabria, operaio di 40 anni accusa improvviso malore e muore sul colpo nello stabilimento Hitachi Rail

27 Luglio 2021 10:18

Reggio Calabria, tragedia questa mattina nello stabilimento Hitachi Rail: un operaio di 40 anni ha accusato un malore ed è morto sul colpo

Un operaio metalmeccanico di appena 40 anni è deceduto improvvisamente stamattina, intorno alle ore 08:00, nello stabilimento Hitachi Rail (ex OMECA) di Reggio Calabria. Il giovane stava lavorando quando ha avvertito un malessere, e mentre si dirigeva con le sue gambe verso l’infermeria è crollato al suolo privo di sensi. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118 giunti a bordo di un’ambulanza a sirene spiegate: il 40enne è morto sul colpo, forse per un infarto. Le cause del decesso non sono comunque ancora accertate.

Enorme sgomento tra i lavoratori che stanno uscendo dalla fabbrica sotto shock e sospenderanno i lavori per la giornata odierna.